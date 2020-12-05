Bloomberg'den Bayraktar TB2'nin rolüne vurgu

Libya ve Dağlık Karabağ'da gerçek kahramanın Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, Karabağ'daki başarının Ukrayna'ya ilham verdiği kaydedildi.

Son dönemde çatışmalarda başvurulan yöntemler, büyük değişim yaşamaya başladı.

ABD merkezli Bloomberg'de yer alan bir görüş yazısına göre, İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) son çatışmalardaki başarısı, daha fazla ülkeyi saldırıya geçmeye teşvik edecek.

"BÜYÜK KAHRAMAN İNSAN DEĞİL, İHA"

Libya ve Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların "büyük kahramanının" insan olmadığına dikkat çekilen yazıda, "Bu, Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır." denildi.

BAYRAKTAR TB2'LERİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİLER

TB2'lerin geçen yıl Libya'da Hafter güçlerinin kullandığı Rus yapımı uçaksavar sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği anımsatılarak, şöyle denildi:

"Dağlık Karabağ'da bu sonbaharda aynı İHA; Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerine felaket bıraktı. Azerbaycan’ın kesin zaferine yardımcı oldu."





"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAYA BENZİYOR"

İHA'ların modern savaşlarda böylesine görünür bir rol oynayabilmesinin, çekiciliğinin büyük bir parçası olduğu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Azerbaycan'ın saldırı-savunma dengesini bozmak için İHA'ları kullandığı kaydedildi.

Savaş sırasında birkaç drone kaybetmenin, bir tank veya insanlı bir uçağı kaybetmekten daha düşük bir maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, "Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor." ifadesini kullanıldı.

"UKRAYNALI LİDERLERE İLHAM VERİYOR"

Geçen yıl Ukrayna'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın şu anda yerli üretimi başlatmak için Türk şirketiyle (Baykar) çalıştığı bildiriliyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı saldırı örneği Ukraynalı liderlere ilham veriyor."

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