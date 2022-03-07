Avrupa'da mülteci krizi büyüyor

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırılarından kaçmak için Ukrayna'dan komşu ülkelere geçenlerin sayısının 1,5 milyonu geçtiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 12'nci güne girildi.

Bir yandan müzakereler devam ederken diğer yandan da Ukraynalıların ülkelerinden ayrılışı sürüyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA AVRUPA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ"

10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti.

Ukrayna'dan Polonya'ya şu ana kadar 756 bin 303 kişi geçti.

4 MİLYON SİVİL ÜLKEDEN KAÇABİLİR

Polonya'yı sırasıyla 157 bin 4 kişiyle Macaristan, 103 bin 254 kişiyle Moldova, 101 bin 529 kişiyle Slovakya, 63 bin 192 kişiyle Romanya izledi.

Diğer Avrupa ülkelerine 133 bin 876 kişi göç etti.

Rusya'ya ise 53 bin 300 kişi geçiş yaptı.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.