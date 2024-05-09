BM: 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı İsrail ordusunun saldırıları sonucu yeni bir göç dalgası başladı. Birleşmiş Milletler, son duruma ilişkin tabloyu paylaştı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinden kaçarak Mısır sınırındaki Refah kentine sığınan Filistinlileri yeniden göçe zorluyor.

Düzenlenen saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinli, bulunduğu yerleri bir kez daha terk etmek zorunda kaldı.

Refah'ı terk edenlerin sayısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta yoğunlaşan saldırılarının ardından ortaya çıkan bilançoyu paylaştı.

BM'nin verilerine göre, söz konusu saldırılar sonrası 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı.

Yeni zorunlu göç

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "yeni bir zorunlu göçe" maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti." ifadeleri kullanıldı

"Hiçbir yer güvenli değil"

Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var." çağrısı yapıldı.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.