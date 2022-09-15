BM, Azerbaycan ile Ermenistan'ı gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı

BM, Azerbaycan ile Ermenistan'ı gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde artan gerginlikten duyulan endişeyi ifade ederek, iki ülke arasında dün varılan ateşkesten duyulan memnuniyeti belirtti.

"Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar ele alındı.

Konseyde konuşan BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, iki ülke arasında dün yapılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz"

Jenca, BM'nin tarafların birbirleri hakkındaki iddialarını teyit edecek bir konumda olmadığını belirterek, "Ancak siviller üzerindeki olası etkisi de dahil olmak üzere bu tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyuyor ve tarafları gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

Bu hafta iki ülke arasında yaşanan olayların, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde hatırlattığını kaydeden Jenca, uluslararası toplumun, taraflar arasındaki mevcut gerilimi azaltarak, barışçıl bir çözüme bağlı kalınması için hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini vurguladı.

"ABD, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda kararlı"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard M. Mills de ateşkes ile düşmanlıkların sona ermesini memnuniyetle karşıladıklarını, şimdi her iki tarafın da anlaşmazlığın kalıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için müzakerelere acilen geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Mills, "Açıkça söylüyorum, ABD, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda kararlı. Her iki hükümeti de diplomatik ve askeri kanallar arasında doğrudan iletişim hatlarını yeniden kurmaya ve diplomatik süreci yeniden taahhüt etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Endişeler dile getirildi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da konuşmasında, Rusya'nın iki ülke sınırındaki olayların şiddetli bir şekilde tırmanmasından dolayı son derece endişeli olduğunu belirtti. Nebenzia, bölgede güç kullanımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Oturuma katılarak toplantının son konuşmalarını yapan Azerbaycan ve Ermenistan BM Daimi Temsilcileri ise bölgede yaşanan gerginlikten birbirlerini sorumlu tuttu.