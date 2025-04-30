BM: Son 10 yılda ülkesinden kaçmaya çalışan 52 bin göçmen öldü

AA

Dünyanın dört bir yanında çeşitli nedenlerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce insan, yaşamlarını tehlikeye atarak daha güvenli bir ülkeye ulaşmaya çalışıyor.

Ancak bu güvenli ülkeye ulaşma yolculuğu, çoğu zaman facialarla sonlanıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yayınladığı rapor da, bu trajediyi gözler önüne serdi.

SON 10 YILDA 52 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜLKESİNDEN KAÇARKEN ÖLDÜ

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, göç edenlerin çoğunun tehlikeli yolculuklara tamamen çaresizlikten başladığı, bu kişilerin güvensizlik, çatışma, felaket ve diğer insani krizlerden kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, "2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü. Bu rakam, aynı süreçte küresel olarak kaydedilen tüm göçmen ölümlerinin yaklaşık 4'te 3'üne tekabül ediyor. Bunlar arasında, genellikle güvenli olmayan koşullarda mahsur kalarak kriz bölgelerinde ölen 39 binden fazla kişi, çatışma veya felaketten kaçmaya çalışırken ölen 13 bin 500'den fazla insan yer alıyor." denildi.

AFGANİSTAN

Afganistan'da 2021'deki siyasi gelişmelerden sonra ülkeyi terk eden 5 binden fazla kişinin transit geçişlerde öldüğü kaydedilen açıklamada, Myanmar'dan kaçan 3 bin 100'den fazla Arakanlı Müslüman'ın gemi kazalarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

ORTA AKDENİZ

Açıklamada, Orta Akdeniz'in yaklaşık 25 bin kişinin denizde kaybolmasıyla dünya genelinde en ölümcül göç rotası olmaya devam ettiğine de işaret edildi.

Zorunluluktan dolayı hareket halinde olan kişileri korumak adına yeterli adımların atılmadığına vurgu yapılan açıklamada, bu konuda küresel iş birliği çağrısı yapıldı.

"TRAJİK BİR HATIRLARMA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bu sayılar, insanların güvensizlik, fırsat eksikliği ve diğer baskılar nedeniyle ellerinde güvenli veya uygulanabilir seçenekleri kalmadığında hayatlarını riske attıklarına dair trajik bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Zor durumdaki toplulukların istikrar ve fırsat oluşturması için yatırım yapılması gerektiğine de işaret eden Pope, böylelikle göçün bir zorunluluk yerine tercih olacağını kaydetti.