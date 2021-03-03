BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: 9 milyon Suriyelinin yükü Türkiye'nin omuzlarına yıkılamaz

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, 4 milyon yurt içinde, 5 milyon sınırda olmak üzere 9 milyon Suriyeliye koruma sağlayan Türkiye'nin tek başına bırakılmasına tepki gösterdi.

Suriye'deki iç savaş 10. yılında. Çok uluslu güçlerin ve rejimin yıkıma uğrattığı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan sivillerin 4 milyonu Türkiye'de, 5 milyonu da Suriye sınırında yaşıyor.

TÜRKİYE, VERİLEN SÖZLERDEN BIKTI

Bir yandan bölgede terörle mücadele eden, bir yandan 9 milyon Suriyeliye koruma sağlayan Türkiye, insan haklarından dem vuran gelişmiş ülkelerden artık söz değil, icraat bekliyor.

BM TEMSİLCİSİ SİNİRLİOĞLU: "ULUSLARARASI TOPLUM BAŞARISIZ"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunda, Suriye’de insan haklarının görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.

Suriye'deki savaşın en önemli kriz olmaya devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, uluslararası toplumun burada büyük bir başarısızlık ortaya koyduğunu söyledi.

"DEAŞ'A KARŞI GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

Sinirlioğlu, Suriye'de rejimin ihlallere devam ettiğini ve krizin koronavirüs salgınıyla daha da kötüye gittiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ateşkesi muhafaza etmeye çalışırken terörle mücadeleyi de sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ülkesi olarak, Suriye'de 4 binden fazla DEAŞ teröristini yok ettik." dedi.

"9 MİLYON SURİYELİ, SADECE BİZİM YÜKÜMÜZ OLAMAZ"

Sinirlioğlu, uluslararası topluma, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı ve insan hakları ihlallerine de aynı derecede kulak vermesi çağrısında bulundu.

"Ülkem, rejimin askeri çözüm arayışı sonucu 4 milyon Suriyeliye yani Suriye nüfusunun 5'te birine ev sahipliği yapıyor. Sınırımızdaki 5 milyon kişiyle de toplamda 9 milyon Suriyeliye koruma ve bakım sağlıyoruz." diyen Sinirlioğlu, "Uluslararası toplum, bu trajediye sırtını dönüp, yükü sadece bizim omuzumuza yıkamaz." ifadesini kullandı.

VOLKAN BOZKIR: "İNSANLAR, AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da öldürülme, yerinden edilme ve yıkımla geçen 10 yılın Suriye halkının geleceğe dair umutlarını büyük oranda elinden aldığını söyledi.

10 yılda yüzbinlerce insanın katledildiğini, havadan ve karadan bombalanan şehirlerin harabeye döndüğünü ve ülke nüfusunun yarısının yerinden edildiğini anlatan Bozkır, "Açlık, insanları öldürmek amaçlı bir savaş taktiği olarak kullanıldı. İnsani ihtiyaçlardaki artış oranı, mevcut kapasitenin karşılayabileceğinin ötesine geçti. Suriyeli her 8 çocuktan biri, yetersiz beslenme nedeniyle gelişimlerinde sorun yaşıyor." diye konuştu.

"SURİYE HALKININ ACISINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Bozkır, Suriye'deki savaşın 10. yılında çatışmaların olumsuz etkilerinin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suriye’den gelen ölüm ve yıkım görüntülerine belki de artık alıştık. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu görüntülere kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Suriye halkının çektiği acıyı görmezden gelemeyiz. Zira Suriye’de doğal bir afet yaşanmıyor. Suriye’deki felaketin arkasında bir insan eli var."