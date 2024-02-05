BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana, 4 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamlarına geçen süre zarfında yenilerini ekleyen İsrail, binlerce sivili hayattan kopardı.

Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran İsrail, savaşı sürdürmekte kararlı..

Nüfusun yüzde 80'i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini şunları kaydetti:

4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Ateşkes çağrısını yineledi

Lazzarini, Gazze'de çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Savaş hız kesmeden devam ediyor ancak kazanan olmayacak. Yalnızca acı, sefalet ve keder olacak. Ateşkesin vakti geldi. Gazze'deki, İsrail'deki, bölgenin başka yerlerindeki ve ötesindeki insanların iyiliği için farklı bir yola ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 27 bin 478 kişi öldürüldü, 66 bin 835 Filistinli de yaralı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)