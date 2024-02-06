BM: Gazze'de sağlık tesislerinin yüzde 84'ü çalışmıyor Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan sağlık tesislerinin yüzde 84’ünün İsrail’in saldırılarından etkilendiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü yeterli çalışamıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sağlık tesisleri üzerindeki yıkıcı etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Şeyh Rıdvan Sağlık Merkezi’nin önceki ve yıkılmış halinin paylaşıldığı açıklamada, “Şok edici öncesi ve sonrası fotoğraflar, Gazze’nin kuzeyindeki sağlık merkezimizin yıkımının boyutunu gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in saldırılarından Gazze’deki sağlık tesislerinin yüzde 84’ünün etkilendiği vurgulanan açıklamada, devam eden bombardıman ve erişim sınırlamaları nedeniyle UNRWA’nın 22 sağlık tesisinden sadece 4’ünün aktif olduğu kaydedildi.