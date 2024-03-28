BM: Gazze'deki açlık, savaş suçu anlamına gelebilir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail'in tutumunun savaş suçu anlamına geleceği uyarısında bulundu. İsrail ise bu uyarıyı 'saçmalık' olarak tanımladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani felaket, son dönemde açlıkla birleşince derinleşmeye başladı.

Uluslararası kamuoyu, İsrail üzerindeki baskıyı artırarak, Gazze'ye ambargonun kaldırılmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BBC'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de açlığı savaş silahı olarak kullandığına dair "makul" bir durum olduğuna dikkati çekti.

'Savaş suçu anlamına gelir' uyarısı

Türk, bunun kanıtlanması halinde ortaya çıkan tablonun "savaş suçu" anlamına geleceğini söyledi.

İsrail: Türk'ün sözleri saçmalık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Türk'ün sözlerinin "saçmalık" olduğunu savundu.

Barkat, İsrail'in ABD ve dünyanın geri kalanı tarafından sunulan tüm yardımları kabul ettiğini öne sürdü.

Gazze'ye kanlı saldırıların bilançosu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının da 74 bin 980'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.