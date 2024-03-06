BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su olmadığını bildirdi.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den beri saldırıları sürerken uluslararsı örgütlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

"Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok"

Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)