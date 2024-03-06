BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Gazze'de evlerde temiz olmadığını söyledi.

AA

İsrail Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.

Yağdırdığı bombalarla binlerce masumu öldüren İsrail, hayatta kalanları ise evlerinden etti.

Gazzeli vatandaşlar, zor koşullar altında yaşamaya tutunmaya çalışıyor.

Bu konuda ise Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

Gazze'de temiz su dahi yok

Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok" dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)