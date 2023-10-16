BM: Gazze'ye insani yardım sağlayamıyoruz Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı, "sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok" açıklamasıyla insani yardımın sağlanamayacağını belirtti.

AA

Dünya, İsrail-Hamas arasındaki gerilime kilitlenmiş durumda.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

BM: Gazze'deki kişilere insani yardım sağlanamıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, "UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor." dedi.

Bölgede yakında ilaç ve yiyecek kalmayacak

Lazzarini, "Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok." diye konuştu.

Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Gazze boğuluyor, dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor"

Savaştan önce de Gazze'nin 16 yıldır abluka altında olduğunu ve nüfusun yüzde 60'tan fazlasının uluslararası gıda yardımına muhtaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "Gazze'ye şimdi malzeme tedarik edilmezse UNRWA ve yardım çalışanları insani yardım operasyonlarına devam edemeyecek." diyerek tüm taraflara insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)