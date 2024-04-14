BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya yeni bir savaşı kaldıramaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir dünya savaşına karşı uyardı.
Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik son insansız hava aracı ve füze saldırısı hakkında konuşurken, uluslararası toplumun yeni bir savaşı kaldıramayacağını söyledi.
BM lideri, "Bölge çapında yıkıcı bir tırmanışın gerçek tehlikesi konusunda derin endişe duyuyorum." dedi.
Guterres, tüm tarafları Orta Doğu'da büyük askeri çatışmalara yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
"Yeni bir savaşı kaldıramayız"
Azami itidal çağrısı yapan Guterres, şu ifadeyi kullandı:
Ne bölgenin ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldıramayacağını defalarca vurguladım.
Taraflara sükunet çağrısı yaptı
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınayan Guterres, bölgede saldırganlığın derhal sona erdirilmesi ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.
"Şiddetle kınıyorum"
Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum.
Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum.
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