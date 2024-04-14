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BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya yeni bir savaşı kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya yeni bir savaşı kaldıramaz Guterres, ne bölgenin ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldıramayacağını defalarca altını çizdiğini söyledi.