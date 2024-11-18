BM Genel Sekreteri Guterres'den G20 ülkelerine çağrı

DHA

Tüm dünyanın gözü Brezilya'da...

18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek G20 Zirvesi için birçok lider, Rio de Jenerio'da bir araya geldi.

Birçok problemin görüşüleceği Zirve öncesi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir çağrıda bulundu.

G20 ÜLKELERİNE SESLENDİ

Guterres, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısında konuştu.

G20 ülkelerinin büyük ekonomik güce sahip olduğunu belirten Guterres, “Ellerinde büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar.” dedi.

"BARIŞ İÇİN HAREKETE GEÇİN"

Gazze, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerdeki son duruma değinen Guterres, barışın sağlanması için harekete geçilmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların acilen ele alınması gerektiğinin de altını çizerek G20 ülkelerinin, küresel sorunların çözümünde öncü olmaları gerektiğini aktardı.