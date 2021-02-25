BM: Hafter milis liderleri ülkede barındırıyor

Libya'daki durum üzerine hazırlanan BM raporlarında, Hafter'in ülkede gerilimi ve şiddeti artıracak milisleri barındırdığı ortaya konuldu.

Libya’da darbeci Hafter, savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Son olarak yayınlanan raporda, Hafter’in Libya için gereken istikrar karşısındaki en büyük engel olduğu ortaya konuldu.

MİLİSLERİ BARINDIRIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) tarafından hazırlanan raporda, Hafter’in Tarhuna kentindeki katliam, işkence, adam kaçırma ve toplu mezarlara saldırılardan sorumlu olduğu belgelenen El-Kani (Kaniyat) milislerinin sözde liderlerini barındırmaya devam ettiği belirtildi.

"GÖREV VERİLMESİN"

Uluslararası Af Örgütü’nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdür Yardımcısı Al-Tahawi konu üzerine yaptığı açıklamalarda, Libya’da savaş suçu işlemekle suçlanan şahısların, haklarındaki soruşturmalar bitene kadar çalışmalarına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, uluslararası alanda suç işleyebilecek, ceza almamak için ellerinden geleni yapabilecek potansiyeldeki kişilerin önemli pozisyonlara atanmaması gerektiğini vurguladı.