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- BM, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi
BM, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi
İhtiyaç malzemelerine dağıtılacak malzemeleri taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
- AA
- 26.01.2022 - 14:20
Suriye'nin İdlib kentine insani yardım sevkiyatı devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 70 tır insani yardım gönderildi.
CİLVEGÖZÜ'NDEN GEÇİŞ YAPTILAR
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.