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    BM, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi

    İhtiyaç malzemelerine dağıtılacak malzemeleri taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
    • AA
    • 26.01.2022 - 14:20
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    BM, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi

    Suriye'nin İdlib kentine insani yardım sevkiyatı devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 70 tır insani yardım gönderildi.

    CİLVEGÖZÜ'NDEN GEÇİŞ YAPTILAR

    BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

    İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

    Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

    BM, İdlib e 70 tır insani yardım gönderdi #1

    BM, İdlib e 70 tır insani yardım gönderdi #2

    BM, İdlib e 70 tır insani yardım gönderdi #3


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