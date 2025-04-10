BM: İsrail, insani yardım girişimlerimizin yüzde 68'ini engelledi

DHA

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardım operasyonlarının çok ciddi şekilde kısıtlandığını belirten Dujarric, İsrail'in 'askeri operasyonları', insani yardım ve ticari ürünlere yönelik abluka ile insani yardım çalışanları ve tesislerine yönelik ölümcül saldırılarının bu bağlamda büyük rol oynadığını kaydetti.

170 İNSANİ YARDIM OPERASYONU GİRİŞİMİ YAPILDI

Dujarric, İsrailli yetkililerin önceki günden itibaren 14 insani yardım girişiminin 8'ini engellediğini aktararak, Tel Aviv'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından BM'nin 170 insani yardım operasyonu için girişim yaptığını fakat bunların yüzde 68'inin engellendiğini duyurdu.