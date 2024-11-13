BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında acı bilançoyu açıkladı

AA

İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bu kez hedefine Lübnan'ı aldı.

İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar sonrası BM Cenevre Ofisi'nin X hesabından Lübnan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

"1,4 MİLYON YERİNDEN EDİLMİŞ İNSAN VAR"

Söz konusu paylaşımda, "Lübnan'da gıda güvensizliği ölümcül saldırılar nedeniyle kötüye gidiyor. Burada 3 bin 100 fazla ölüm ve 1,4 milyon yerinden edilmiş insan var." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da yardım kaynaklarının yetersiz kaldığı vurgulanan paylaşımda, birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu da belirtildi.

SALDIRILARDA ACI BİLANÇO

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

LÜBNAN'DA YÜZBİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmezken, İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini duyuruldu.