BM: İsrail'in Refah'a saldırısı, dehşeti yeni boyuta taşıyacak Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimali, insanların maruz kaldığı dehşeti kötü bir boyuta taşıyacak" denildi.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah kentine kara saldırısı planları yapıyor.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında "işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu" başlığıyla gerçekleştirilen interaktif diyalog toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

""İsrail saldırı ihtimali, kötü bir boyuta taşıyacak"

"İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimali, Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti yeni ve olabildiğince kötü bir boyuta taşıyacak." diyen Türk, devam eden bombardımana rağmen 1,5 milyondan fazla insanın barındığı Refah'ın, Gazze'nin insani yardım merkezi haline geldiğini söyledi.

"Umutların tamamen yitirilmesine neden olacak"

Türk, Refah'a yönelik kara saldırısının büyük can kayıplarına ve vahşet suçlarına yenilerinin eklenmesine, yeni yerinden edilmelere ve etkili insani yardım umutlarının tamamen yitirilmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

"Böyle bir operasyonun Uluslararası Adalet Divanı'nın hükmettiği bağlayıcı ihtiyati tedbirlerle nasıl tutarlı olabileceğini anlayamıyorum." diyen Türk, nüfuz sahibi tüm devletleri böyle bir sonucu önlemek için ellerinden geleni yapmaya davet etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)