BM: Kolombiya Havaalanı'nda 20 bin kimliği belirsiz ceset saklanıyor

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Birleşmiş Milletler Zorla Kaybolmalar Komitesi Uzmanı Carmen Rosa Villa, Kolombiya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki kayıpları ve çatışmaları inceleyen komite, 20 binden fazla cesedin, Bogota Havaalanı'nda saklandığı bilgisine ulaştı.

Carmen Rosa Villa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cesetlerin koruma altında tutulduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediği için ya da kimliklerinin belirlenmesinin imkansız olduğu için henüz defnedilmediğini aktardı.

20 BİN CESET SAKLANIYOR

Villa, BM'nin havaalanındaki bilinmeyen cesetler nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, "Gerekli adli tıp çalışmalarını yürütecek eğitimli profesyoneller bulunmuyor. Bulunan kalıntıları ya da cesetleri muhafaza etmeye dair bir yer de yok." uyarısında bulundu.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise havaalanındaki bir hangarda 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığına dair iddiaları reddetti ve söz konusu hangarın varlığından haberdar olmadıklarını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Cesetlerin, Kolombiya'daki çatışmalarda hayatını kaybeden veya yıllardır kayıp olan kişilerle ilgili olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basına göre, Bogota'daki Kaybolan Kişilerin Genetik Profilleri Bankası'nda, bilgi eksikliği nedeniyle teslim edilmeyen ve depolarda tutulan 8 bin kimliği belirsiz ceset bulunduğu daha önce haberlerde yer almıştı.