BM, nükleer silahlardan arındırılmış dünya çağrısı yaptı

6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine düşen atom bombası sonucu hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Törende, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı yayınlandı.

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu bir felaket meydana gelmişti.

Atom bombası faciasında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda 75. yıl anma töreni düzenlendi.

NÜKLEER SİLAH FARKINDALIĞI

Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti.

ÜLKELER ARASI KARŞILIKLI GÜVEN

Abe, ''Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için Japonya ısrarla çalışacak. Ülkelerin karşılıklı katılım ve diyalog yoluyla güvensizlik duygusunu ortadan kaldırması gerekiyor.'' dedi.

JAPONYA KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜSTLENİYOR

Nükleer güce sahip devletlerle sahip olmayan devletler arasında Japonya’nın köprü görevi göreceğini belirten Abe, atom bombası mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların yeni nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

'NÜKLEER SİLAHLARIN OLMADIĞI BİR DÜNYA' HEDEFİNDEN UZAKLAŞILIYOR

Törene video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.

NÜKLEER REKABET

Guterres, ''Parçalanma, güvensizlik ve diyalog eksikliği dünyayı pervasız bir stratejik nükleer rekabete döndürmekle tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.

DEVLETLERDE NÜKLEER SİLAH KONUSUNDA ORTAK VİZYON OLMALI

Nükleer silahların kasıtlı veya yanlışlıkla kullanılması riskinin çok yüksek olduğunu belirten Guterres, "Devletlere, nükleer silahların tamamen yok edilmesini sağlayacak ortak vizyon ve yola dönmeleri çağrımı yineliyorum. Tüm devletler pozitif bir rol üstlenebilirken, nükleer silaha sahip devletlerin özel bir sorumluluğu var. Şimdi diyalog, güven inşa eden tedbirler ve nükleer mühimmat hacimlerinin azaltılması ve en yüksek kısıtlama zamanıdır." mesajını verdi.

DİĞER ÜLKELERİN BAŞKANLARI DA VİDEO MESAJ YAYINLADI

Törene, devlet başkanları ve ülke liderleri video mesajlar gönderdi.