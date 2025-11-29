BM Paneli: İsrail fiili işkence politikası yürütüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in başta Filistinliler olmak üzere bölgedeki sivillere karşı işlediği suçlara dair haberler ve bilgiler gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in işkence karşıtı konvansiyonu imzalayan ülkeleri düzenli olarak denetleyen komitesi, İsrail'in "organize ve geniş kapsamlı fiili işkence politikası" yürüttüğünü raporladı.

ESİR STATÜSÜ OLMADAN ALIKOYULUYORLAR

BBC, makalesinde, dünyaya İsrail'in gözaltı merkezleri hakkında bilgiler sağlayan Filistinli ve İsrailli hak gruplarının, 7 Ekim 2023'ten beri binlerce Filistinlinin gözaltına alındığını iddia ettiklerinden bahsetti.

İsrail'in gözaltı yasalarına göre, kanun dışı savaşçılar olarak nitelendirilen kişiler savaş esiri statüsüne sahip olamıyorlar ve avukatları ya da aileleri ile görüştürülmeden uzun sürelerce tutulabiliyorlar.

Komite, gözaltı haberinin ailelere ulaşmasını bile aylarca geciktiren uygulamayı "zorla kaybetme" olarak tanımladı ve bu yasanın kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere Filistinli insan gruplarının alıkoyulması için kullanıldığını söyledi.

SAVAŞ VE İNSANLIK SUÇLARI

Kanıtlar, gözaltındakilerin düzenli olarak aç ve susuz bırakıldıklarını, dövüldüklerini; elektrik çarpmasına, köpek saldırılarına, su işkencesine ve cinsel tacize maruz bırakıldıklarını gösteriyor.

Komite, bu muamelenin "savaş ve insanlık suçlarına denk" olduğu sonucuna vardı.

Danimarkalı komite üyesi Peter Vedel Kessing, duydukları karşısında dehşete düştüklerini söyledi. Komite, bağımsız bir soruşturma yapılması için İsrail'e çağrıda bulundu.