BM: Refah'ta 450 bin kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'tan ayrılmak zorunda olanların sayısını açıkladı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail baskısı ve saldırıları nedeniyle Refah'ı terk edenlerin sayısını paylaştı.

Kanlı saldırılar nedeniyle katliamın yaşandığı Refah'tan yüz binlerce kişi ayrılmak zorunda kaldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Aileler endişeli: Sokaklar boş kaldı

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta ailelerin güvenlik arayışıyla kaçması nedeniyle sokakların boş olduğu ifade edildi.

450 bin Filistinli zorla yerinden edildi

Saldırıların başlamasından bu yana Refah'tan yaklaşık 450 bin kişinin zorla yerinden edildiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle dedi:

İnsanlar değişmez bir tükenmişlik, açlık ve korkuyla karşı karşıya. Hiçbir yer güvenli değil. Tek umut acil ateşkes.

Refah'ı bekleyen tehlike: Saldırılar artacak

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)