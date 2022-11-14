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    BM, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı onayladı

    BM, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı onayladı

    BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar 74 oyla kabul edildi.
    • 14.11.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 22:18
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına yönelik bir yasa tasarısını oyladı.

    Kanada, Guatemala, Hollanda ve Ukrayna tarafından teklif edilen yasa tasarısında Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini de yer aldı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi

    193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

    94 ülke onayladı

    94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

    Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

    BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.

    BM, Rusya nın Ukrayna ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı onayladı #1


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