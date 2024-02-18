BM'den acı rapor: Filistinliler kıtlığın eşiğinde! Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, Gazze'de sığınacak yer kalmadığı da belirtildi.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalamaya devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, ateşkes çağrıları için yükselen seslere ise kulağını tıkamış durumda.

Gazze'ye gelen yardımları engelleyen ve masumları öldüren İsrail'in saldırıları sonucu Birleşmiş Milletler, acı bir tabloyu ortaya koydu.

UNRWA’nın sosyal medya hesabından İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki katliamına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Gazze'de vatandaşlar kıtlıkla karşı karşıya...

İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yoğun saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, binlerce insanın saldırılardan kaçmaya çalıştığı Refah’ta da yoğun hava bombardımanı nedeniyle buradakilerin de Gazze’nin orta kesimine kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

Gazze’nin kuzeyindeki insanların kıtlığın eşiğinde olduğu ve Gazze'de sığınılacak bir yer olmadığının da altı çizildi.

Açlık ve saldırılar...

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketiyorlar

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)