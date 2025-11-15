BM’den çarpıcı İsrail itirafı: Gazze’ye yardım girişini engellediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'ye insani yardım akışına dair değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI YARDIM KURULUŞLARI HÂLÂ ENGELLE KARŞI KARŞIYA

Dujarric, İsrail’in yardımların girişini hâlâ kolaylaştırmadığını belirterek, bölgede çalışan uluslararası kuruluşların mevcut malzemelerini Gazze’ye ulaştırmakta ciddi engellerle karşılaştığını ifade etti.

İSRAİL'DEN 4 BİN PALETLİK YARDIM MALZEMESİNE RET

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 1070 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 703 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.