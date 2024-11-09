BM'den endişe verici Güney Sudan sel raporu: 1,4 milyon kişi etkilendi

AA

Güney Sudan'da etkili olan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor...

Son olarak Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Güney Sudan'da bu sene etkili olan seller nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon kişinin etkilendiği duyuruldu.

SON YILLARIN EN KÖTÜSÜ

Söz konusu açıklamada, sellerden dolayı 379 bin kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Güney Sudan'da bu seneki sellerin son yılların en kötüsü olarak nitelendirildiği açıklamada, yolların sular altında kaldığına dikkat çekilerek, müdahale ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Sıtma vakalarında artışın söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, bunun sağlık sistemini çökerttiği ve selden etkilenen bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirdiği bildirildi.