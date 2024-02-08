BM'den Refah'a saldırı hazırlığındaki İsrail'de uyarı: İnsani kabus büyür Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail'in Refah kentine saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli can verdi, 67 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

"Filistin halkının toplu cezalandırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2024 yılına ilişkin öncelikleri hakkında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade ederek Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.

Guterres, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

"Refah'a saldırı mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür"

İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. Böyle bir hareket halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur" değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı"

Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı" diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetti.

"Barış için baskı yapmaya son vermeyeceğim"

"Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor" ifadelerini kullanan Guterres, barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.