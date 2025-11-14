BM'den Rusya'nın Ukrayna'ya füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıları kınadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken iki taraf da saldırılarının dozunu artırdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel duruma dair bir açıklama yaptı.

RUSYA'NIN SALDIRILARINA KINAMA

Dujarric, Rusya'nın Kiev'i füze ve İHA'larla hedef almasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), Rusya Federasyonu'nun bugün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği büyük çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirten Dujarric, ayrıca Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin de hasar gördüğünü anımsattı.

"SİVİLLERE SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR"

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal etmektedir.

Bu saldırılar nerede olursa olsun kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.