BM'den, salgın hastalıklar devam edebilir uyarısı

Rapora göre, vahşi yaşamın korunmaması halinde yeni salgınların mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını, dünya genelinde 11 milyon 900 binden fazla vaka ve 500 bini aşkın ölüme yol açtı.

Salgın, can almaya ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) kritik bir uyarı geldi.

"Bir sonraki salgının önlenmesi - Zoonotik hastalıklar ve bulaşma zinciri nasıl kırılacak" konulu raporda, ülkelerin, diğer zoonotik hastalıkların insan popülasyonuna geçmesini önlemek için aktif önlemler almaması halinde başka salgınların ortaya çıkmasının muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

"SALGIN AKIŞINI GÖREBİLİRİZ"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, "Bilim açık bir şekilde söylüyor ki, vahşi yaşamı sömürmeye ve ekosistemlerimizi yok etmeye devam edersek, önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara sıçrayan bu hastalıkların sürekli bir akışını görebileceğiz." dedi.

Raporda, dünyada halihazırda yarım milyondan fazla ölüme neden olan koronavirüsün büyük olasılıkla yarasalardan kaynaklandığı, ancak koronavirüsün; Ebola, MERS, Batı Nil ateşi ve Rift Vadisi ateşi de dahil olmak üzere, artan sayıda hastalıkların sadece en yenisi olduğu belirtildi.

KAYIP, 9 TRİLYON DOLARI BULABİLİR

Andersen, gelecekteki salgınları önlemek için doğayı koruma konusunda çok daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Her yıl, çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerde yaklaşık iki milyon insanın ihmal edilmiş hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan öldüğü aktarılan raporda, koronavirüsün yol açacağı ekonomik kaybın önümüzdeki birkaç yıl içinde 9 trilyon dolara ulaşacağı görüşü paylaşıldı.

Kenya merkezli Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü (ILRI) Direktörü Jimmy Smith, "Afrika ülkeleri salgınları yönetmek için proaktif yollar gösteriyor. Hastalık kontrolüne kural tabanlı değil, risk bazlı yeni yaklaşımlar uyguluyorlar." diye konuştu.