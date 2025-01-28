BM'den Trump'ın Filistinlilere ilişkin çağrısına sert tepki

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısında bulundu.

Çağrı sonrası Trump'ın çağrısı tepki ile karşılandı.

Bir tepki de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh'dan geldi.

"BM ELBETTE HERHANGİ BİR TÜR 'TEMİZLİĞE' NEDEN OLACAK PLANA KARŞI OLACAK"

Saltmarsh ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Muhabirin "Bildiğiniz gibi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze neredeyse tamamen yıkılmış durumda. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni konutlara taşınmasını önerdi. Bu konuda bazı liderlerle de görüştü. Sizce böyle bir plan uygulanabilir mi? BM bu öneriyi nasıl karşılıyor?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, bu sorunun dün BM'nin New York Ofisi tarafından da cevaplandığını ve şu anda çok varsayımsal bir durum olduğu için yorum yapamayacaklarını kaydetti.

Vellucci, bu öneriyle ilgili adı geçen ülkelerin yorumlarını da gördüklerini söyleyerek, "BM elbette insanların zorla yerinden edilmesine yol açabilecek veya herhangi bir tür 'temizliğe' neden olacak herhangi bir plana karşı olacak." diye konuştu.

VELLUCCİ'NİN AÇIKLAMALARINI REFERANS GÖSTERDİ

Saltmarsh ise BM'nin New York Ofisi ve Vellucci'nin açıklamalarını referans göstererek, "BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.