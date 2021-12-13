BM’den uluslararası topluma çağrı: Arakanlı Müslümanları unutmayın

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara soykırım saldırısı yaptığını belirten Andrews, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR), BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews’in, 13-19 Aralık'ta Bangladeş'e ilk ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı.

Andrews’in, başkent Dakka, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ve birçok Arakanlı Müslüman'ın sonradan yerleştirildiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Hükümet yetkililerinin yanı sıra bölgedeki BM yetkilileriyle de bir araya gelecek Andrews’in, ayrıca Arakanlı Müslümanların temsilcileriyle görüşeceği belirtildi.

MYANMAR’DAKİ MÜSLÜMANLARA ‘SOYKIRIM’ VURGUSU

Ziyaret öncesi açıklama yapan Andrews, "Dünya, ordunun onlara yönelik soykırım saldırısından dolayı hayatlarını kurtarmak için Myanmar'dan kaçmaya zorlanan yaklaşık bir milyon Rohingya'yı (Arakanlı Müslüman'ı) unutmamalı." ifadesini kullandı.

Andrews, Arakanlı Müslümanların şartlar el verdiğinde vatanlarına güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşten başka bir şey istemediğinin altını çizdi.

"Myanmar cuntası halkının insan haklarını sistematik olarak ihlal etmeye devam ederken, küresel toplumun Myanmar'daki evlerinden Bangladeş'e kaçmak zorunda kalanları desteklemesi kritik önem taşıyor." ifadesini kullanan Andrews, Arakanlı Müslümanlarla tanışma fırsatı bulacağı için onur duyduğunu vurguladı.

Dakka'da 19 Aralık'ta basın toplantısı düzenleyecek Andrews, ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaşacak.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BANGLADEŞ’E SIĞINANLARIN SAYISI 900 BİNE ULAŞTI

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

YÜZLERCE KÖY YOK EDİLDİ

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor.