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BMGK Lübnan için acil oturumla toplanacak

BMGK Lübnan için acil oturumla toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla bir araya gelecek..