Bob Menendez, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatına karşı çıktı

Amerikalı Senatör, Biden yönetimine Ankara karşıtı çağrı yaptı. Operasyona karşı çıkan Menendez, "Son derece endişeliyim" dedi.

Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye düzenlenen terör saldırıları sonrası Ankara, yeni operasyon için düğmeye bastı.

Teröristlere ait önceden belirlenen hedefler, hava operasyonlarıyla tek tek imha edildi.

Türkiye'nin kara harekatı hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.

Erdoğan'ın mesajının ardından kara harekatı hazırlıkları için düğmeye basılırken, Amerikalı Senatör Bob Menendez, bir kez daha Türkiye karşıtı açıklamalara imza attı.

Amerikalı Senatör: Türk operasyonlarından son derece endişeliyim

Yunan ERT televizyonuna konuşan ve çeşitli iddialar öne süren Menendez, "Amerikan askerlerinin tehlikeye girdiği Suriye'deki Türk operasyonlarından son derece endişeliyim." dedi.

Menendez, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan harekata ilişkin, "Kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Biden yönetimine seslendi: Türkiye'ye karşı net olun

"Birliklerimizi NATO müttefiki bir yana, hiç kimse için riske atamayız." diyen Menendez, tezlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hükümetin, Türkiye'ye karşı çok net olması gerekiyor. Yanlışlıkla bile olsa Türk operasyonunda askerlerimizin herhangi bir şekilde yaralanmasının sonuçlarının olacağını açıklamalıyız."

F-16 konusu: Kabul etmeye niyetim yok

Sözü Türkiye'ye F-16 satışına getiren Menendez, "Herhangi bir bildirim almadım. Ama emin olduğum şey şu ki, bir bildirim olsun ya da olmasın, mevcut şartlar altında Türkiye'ye F-16 satışını kabul etmeye niyetim yok." diye konuştu.

Senatör, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerini desteklediklerini belirtti.