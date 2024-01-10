Boeing, 737 Max'in kapı paneli kazasından sonra hatasını kabul etti Şirketin İcra Kurulu Başkanı Calhoun, hatalarını kabul ettiklerini söyledi. FAA ise söz konusu uçakların tekrar hizmete sunulmasının uçan halkın güvenliğine bağlı olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Alaska Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX 9 yolcu uçağının acil çıkış kapısı, uçuş sırasında koptu.

ABD'de yolculara panik yaşatan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Boeing hatasını kabul ettiğini söyledi.

Hata açıklaması

Boeing'in İcra Kurulu Başkanı Dave Calhoun, "Hatamızı kabul ederek buna bir numaralı mesele olarak yaklaşacağız." dedi.

Sebebin ne olduğunu bulmak için kazanın kendisini araştıran Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile birlikte çalışacaklarını belirten Calhoun, "Attıkları her adıma güveniyorum." ifadesini kullandı.

Boeing baskı altında

Boeing, Alaska Hava Yolları tarafından işletilen 737 Max 9 uçağının geçtiğimiz cuma günü Oregon'un üzerindeyken gövdesinin bir parçasını kaybetmesinin ardından yoğun baskı altında bulunuyor.

171 yolcu ve 6 mürettebat arasında ciddi bir yaralanma yaşanmazken Calhoun, görüntüleri gördüğünde tek düşünebildiğinin "o deliğin yanındaki koltukta kimin olması gerektiği" olduğunu söyledi.

"Geri döndürülmesini halkın güvenliği belirleyecek"

"Çocuklarım var, torunlarım var, sizin de var." diyen Calhoun, "Bu şey önemli. Her ayrıntı önemli." şeklinde konuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-9 Max'in hizmete geri döndürülmesinin zaman çizelgesini hız değil, uçan halkın güvenliği belirleyecek." dedi.