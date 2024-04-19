Boeing'e uçak uyarısı: Kalite sorunları çözülmezse yüzlerce ölüm yaşanabilir 787 Dreamliner uçaklarında güvenlik açığı olduğu iddia edildi. Yüzlerce can kaybına yol açacak 'feci arıza' konusunda uyarı yapıldı.

ensonhaber.com

ABD Kongresi'nde, Boeing'in kalite sorunlarını çözememesi halinde, yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Boeing'de mühendis olan Sam Salehpour, verdiği ifade sırasında endişelerini kamuoyuna açıklarken, "fiziksel şiddetten" korktuğunu söyledi.

Şirkette "güvenlik kültürünün" bulunmadığını iddia eden Salehpour, alarma geçen çalışanların "görmezden gelindiğini, ötekileştirildiğini, tehdit edildiğini, kenara itildiğini ve daha kötü durumda olduğunu" öne sürdü.

787 Dreamliner uçaklarında sorun iddiası

Boeing'de 10 yılı aşkın süredir çalışan Salehpour, 787 Dreamliner'ın önemli bölümleri arasındaki boşluklarla ilgili bir sorun tespit ettiğini ve bunun çalışır durumdaki "1000'den fazla" jeti etkilediğini belirtti.

"Yüzlerce can kaybına yol açabilir"

Salehpour, bu durumun "erken yorulma arızasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu" uyarısında bulundu ve ekledi:

Boeing'de gözlemlediğim güvenlik sorunlarının, eğer çözülmezse, yüzlerce can kaybına yol açacak feci bir arızayla sonuçlanabileceğine inanıyorum.

"Suç niteliğinde örtbas"

Duruşmadaki bir diğer tanık olan, şu anda Havacılık Güvenliği Vakfı'na liderlik eden eski Boeing mühendisi Ed Pierson, şirketin en son güvenlik krizini tetikleyen kabin paneli patlamasının ardından "suç niteliğinde bir örtbas" yapıldığını iddia etti.

Ocak ayında yaşanan olay, Boeing'in en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimine ilişkin yeni soru işaretlerine neden oldu.

"Gövde parçalanabilir"

Federal Havacılık İdaresi, Salehpour'un, Boeing'in 787'yi üretirken "üretim darboğazlarını azaltmak için kısayollara başvurduğu" yönündeki iddialarını araştırıyor.

Çarşamba günkü ifade oturumu öncesinde Salehpour, Boeing'e 787 jetin tamamının inceleme için yere indirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, "binlerce yolculuktan sonra gövdenin bazı bölümlerinin parçalanabileceğini" savundu.

Boeing: Önce güvenlik

The Guardian'ın aktardığına göre, Boeing'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: