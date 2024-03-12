Boeing'i eleştiren şirket çalışanı John Barnett, araçta ölü bulundu Boeing uçaklarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett, kafasından vurulmuş halde bulundu. Şirketten 'üzgünüz' açıklaması yapılırken, Barnett'in uyarıları yeniden gündem oldu.

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Uçak üreticisi Boeing'deki hayati öneme sahip aksaklıkları gündeme getirmesiyle bilinen şirketin eski çalışanı John Barnett, aracında ölü bulundu.

Boieng'in kalitesini sorgulayan ve endişelerini dile getiren Barnett'in cansız bedenine, kaldığı otelin otoparkında rastlandı.

Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu.

Güvenlik ihlallerine dikkat çekiyordu: Aracında ölü bulundu

Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu kaydetti.

Boeing: Üzgünüz

Boeing, 2017'ye kadar şirket için çalışan Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu açıkladı.

Barnett: Oksijen maskelerini otomatik açan sistemler hatalı

John Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu ileri sürmüştü.

'Maskeler doğru zamanda çıkmıyor' iddiası

Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin Güney Carolina'daki fabrikasında çalışırken, 787 Dreamliner'lar üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.

Boeing yöneticileri ileri testleri 'engelledi'

Barnett, söz konusu sistemlerdeki üretim hatasını anlamak üzere daha ileri testler yapmayı talep ettiğini ancak bu talebinin Boeing yöneticileri tarafından engellendiğini kaydetmişti.

"Çözüm için adım atmadılar"

Bunun üzere 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonu'na (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)