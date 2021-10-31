Boğaziçi Üniversitesi, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında ilk 200'e giremedi

Boğaziçi Üniversitesi, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında ilk 200'e giremedi

Son üç yıldır üst üste 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yılki listede 287'nci olabildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından üniversitedeki bazı akademisyenler eyleme başlamıştı.

Bu süreçte Melih Bulu görevden alındı ve yerine Mehmet Naci İnci atandı.

Rektörlük görevindeki değişime rağmen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler son bulmadı.

EYLEMLER BAŞARIYI ÇITASINI AŞAĞI ÇEKTİ

Aylardır eylemde olan akademisyenler, tavırlarından vazgeçmeyerek üniversitenin başarı çıtasını aşağıya çekti.

Son olarak ABD yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi 'US News and World Report' 90’dan fazla ülkeden 1750 üniversiteyi değerlendirildi.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği sıralama; kurum küresel-bölgesel araştırmalarda saygınlığı, yayınlar, kitaplar, konferans bildirileri, atıflar ve uluslararası iş birlikleri gibi 13 kritere göre hazırlandı.

BOĞAZİÇİ, EN İYİ 200 ÜNİVERSİTENİN DIŞINA ÇIKTI

Türkiye’de ilk sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi, US News and World Report tarafından yükseköğretim kurumları araştırmasında 100 üzerinden 60 puan alarak, 287’nci sıraya yerleşti.

Bu yıl ilk 200'e giremeyen Boğaziçi Üniversitesi, geçen sene 197. sırada yerini almıştı. Böylelikle üniversite, geçen yıla göre 90 sıra gerilemiş oldu.

EN İYİ SONUÇ FİZİK ALANINDA

US News and World Report, ayrıca “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” sıralaması kapsamında önde gelen 43 alan listesi yayınladı.

Boğaziçi Üniversitesi, fizik alanında 97’nci mühendislikte 332’nci, bilgisayar bilimlerinde 368’inci, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

İŞTE EN İYİ 10 ÜNİVERSİTE

Dünya’nın En İyi İlk 10 Üniversitesi ise şöyle:

1. Harvard Üniversitesi (ABD)

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

3. Stanford Üniversitesi (ABD)

4. California Üniversitesi–Berkeley (ABD)

5. Oxford Üniversitesi (İngiltere)

6. Columbia Üniversitesi (ABD)

7. Washington Üniversitesi–Seattle (ABD)

8. Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

9. ve 10. California Teknoloji Enstitüsü (ABD) ve Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) aynı puanı alarak berabere kaldı.