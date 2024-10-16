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Haber Merkezi

Düğünde takılan takılar, evlenecek gelin ve damadın evliliklerinde maddi bir yardım oluyor.

Borçlanarak yapılan düğünlerde takılar, evli çiftlerin az da olsa nefes almasını sağlıyor.

Ancak Bolivya'da yapılan bir düğündeki ilginç takılar, bir hayli dikkat çekici.

Faydalı olduğu şüphesiz olan takılar, olağan dışı olması sebebiyle sosyal medyanın gündemine düştü.

DÜĞÜNDEKİ TAKILAR DİKKAT ÇEKTİ

Yemeklik yağdan kuru bakliyata kadar her şey, gelin ve damada hediye edildi. İçlerinde bir hediye var ki en çok dikkat çeken oydu.

O hediye ise büyükbaş hayvana ait kol ve çeşitli etler...