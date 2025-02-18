Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Petosi kentinden yola çıkan yolcu otobüsünün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

31 KİŞİ CAN VERDİ

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada kazada 31 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.