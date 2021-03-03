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    Bolivya'da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü

    Bolivya'da bir üniversitede yaşanan kavga sırasında demir korkulukların kırılması nedeniyle 5. kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 04:13
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 05:06
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    Bolivya'da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü

    Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde çıkan kavga, trajedi ile sonuçlandı.

    KORKULUKLAR KIRILDI, ÖĞRENCİLER AŞAĞI DÜŞTÜ

    Yerel basında yer alan haberlere göre; üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından rakip görüşten öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversitenin 5’inci katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılması ile birçok öğrenci 5’inci katta aşağı düştü.

    Bolivya'da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü-Video

    Bolivya da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü #1

    5 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

    Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci ise yaralandı. Öğrencilerin 5’inci kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından görüntülendi.

    Bolivya da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü #2

    DEVLET BAŞKANI: "GERÇEKLERİN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

    Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPEA’nın yaşanan olayın ardından 5 ölü, 3 yaralı rapor ettiğini bildirdi. El Alto Belediye Başkanlığında düzenlenen kutlama törenine katılan Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada, “El Alto halkına ve acı çeken ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Gerçeklerin derhal açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

    Bolivya da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü #3

    100 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

    UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. UPEA’da çoğu kırsal kesimden olmak üzere yaklaşık 100 bin öğrenci eğitim görüyor.

    Bolivya da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü #4

    Bolivya da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü #5

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