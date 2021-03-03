Bolivya'da bir üniversitede yaşanan kavga sırasında demir korkulukların kırılması nedeniyle 5. kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde çıkan kavga, trajedi ile sonuçlandı.

KORKULUKLAR KIRILDI, ÖĞRENCİLER AŞAĞI DÜŞTÜ

Yerel basında yer alan haberlere göre; üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından rakip görüşten öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversitenin 5’inci katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılması ile birçok öğrenci 5’inci katta aşağı düştü.

Bolivya'da üniversite kavgasında korkuluklar kırıldı: 5 ölü-Video

5 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci ise yaralandı. Öğrencilerin 5’inci kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından görüntülendi.

DEVLET BAŞKANI: "GERÇEKLERİN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPEA’nın yaşanan olayın ardından 5 ölü, 3 yaralı rapor ettiğini bildirdi. El Alto Belediye Başkanlığında düzenlenen kutlama törenine katılan Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada, “El Alto halkına ve acı çeken ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Gerçeklerin derhal açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

100 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. UPEA’da çoğu kırsal kesimden olmak üzere yaklaşık 100 bin öğrenci eğitim görüyor.