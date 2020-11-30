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    Bolsonaro: ABD seçimlerindeki usulsüzlüğü kimse konuşmuyor

    Jair Bolsonaro, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını savundu.
    • AA
    • 30.11.2020 - 05:03
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    Bolsonaro: ABD seçimlerindeki usulsüzlüğü kimse konuşmuyor

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ikinci tur yerel seçimlerin düzenlendiği Brezilya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "KİMSE BUNU KONUŞMUYOR

    ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD'deki başkanlık seçimleri için, "Orada birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen kaynaklarım var. Kimse bunu konuşmuyor. Bu usulsüzlükler, adaylardan herhangi birinin zaferini belirlemek için yeterli mi? Bilmiyorum." dedi.

    Bolsonaro: ABD seçimlerindeki usulsüzlüğü kimse konuşmuyor #1

    "BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİM"

    Bolsonaro, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, "Biraz daha bekleyeceğim." şeklinde cevap verdi.

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

    Bolsonaro: ABD seçimlerindeki usulsüzlüğü kimse konuşmuyor #2

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