Bolsonaro: Hidrosiklorokine güveniyorum

Koronavirüs tedavisi gören Brezilya Devlet Başkanı, kullandığı ilaç sayesinde iyileşeceğine inandığını söyledi.

Koronavirüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde virüse yakalandı.

Yüksek ateş ve yorgunluk belirtileri gösteren Bolsonaro'nun, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kendisini iyi hissettiğini belirten 65 yaşındaki Bolsonaro, tedavi kapsamında hidrosiklorokin ve azitromisin ilacı aldığını söyledi.

HIZLI İYİLEŞECEĞİNDEN EMİN

Hidroksiklorokin ile tedavi sayesinde hızla iyileşeceğinden emin olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı, "İyiyim. Dolaşmak istiyorum ama tıbbi tavsiyerlerden dolayı yapamıyorum." dedi.

Bu arada sıtma ilacı olan hidroksiklorokinin, koronavirüse karşı etkili olduğu henüz kanıtlanmadı.

HİDROSİKLOROKİN KULLANIYOR

Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs ile savaşmaya yardımcı olabilecek başka ilaçlar olduğunu biliyoruz. Hiçbirinin bilimsel olarak kanıtlanmış etkinliğine sahip olmadığını biliyoruz, ancak hidroksiklorokine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, salgından korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını aktararak, "İlaç hakkında çok sayıda olumlu geri dönüş alıyorum. Yaklaşık bir buçuk haftadır ilacı kullanıyorum ve hâlâ buradayım." diye konuşmuştu.

Brezilya'da 65 binden fazla koronavirüs ölümü gerçekleşti. Ülkede 1.5 milyondan fazla kişi enfekte oldu.