Bolsonaro, ülkesindeki koronavirüs ölümlerine aldırmadı

Ülkesinde koronavirüs kaynaklı 5 bini aşkın can kaybına ilişkin konuşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "N'olmuş yani. Benden ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu.

Brezilya'da yaklaşık 80 bin koronavirüs vakası ve 5 bin 513 ölüm yaşandı.

Güney Amerika ülkesinde görülen ölümler, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 633 ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, salgından hayatını kaybedenlerle ilgili kullandığı ifadeler tepki çekti.

Gazeteciler, Bolsonaro'ya ülkede koronavirüs nedeniyle yaşanan 5 bini aşkın ölümü hatırlattı.

"N'OLMUŞ YANİ, NE YAPMAMI İSTİYORSUNUZ"

Bolsonaro, "N'olmuş yani. Üzgünüm ama bu konuda benden ne yapmamı istiyorsunuz? Mucize yaratamam." ifadeleriyle karşılık verdi.

BOLSONARO'NUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Estado de Minas gazetesi, Brezilya Devlet Başkanı'nın sözlerini manşetine taşıdı.

Sosyal medyada da karikatür ve koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları paylaşılarak, Bolsonaro'nun sözlerine tepki dile getirildi.

"KORONA ÖNLEMLERİ HİSTERİ"

Koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak tanımlayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgına karşı alınan önlemleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendirmişti.

"VİRÜS, BİR YAĞMUR GİBİDİR"

Başka bir açıklamasında Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak." şeklinde konuşmuştu.