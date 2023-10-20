Bombardıman altındaki Gazze'de yaşam

AA & Ensonhaber
İsrail-Hamas güçleri arasındaki gerginlik katlanarak devam ediyor.
7 Ekim günü Hamas'ın operasyonu ile başlayan olay, İsrail'in karşılığıyla alevlendi.
13 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, binlerce insanın ölümüne neden oldu.
Gazze, savaşın ilk günlerinde İsrail tarafından abluka altına alındı.
Gazze'de yaşam devam ediyor
Elektrik, su, yakıt ve gıda hizmetlerinin kesildiği Gazze'de insani bir dram yaşanıyor.
İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Filistinliler pazardan alışveriş yaparken görüntülendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış