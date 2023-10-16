Bombardıman altındaki Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulan Gazze'de binalar yıkıma uğrarken, insanlar enkaz altında can veriyor. Beyt Hanun kasabasındaki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

ensonhaber.com

Hamas güçlerinin 7 Ekim günü İsrail'e karşı başlattığı operasyon sonrasında bölgede kaos ortamı oluştu.

Yıllardır alışılagelmiş savaşta dikkat çeken unsur ise bu kez Filistin'in, İsrail'e karşı bir operasyon başlatması oldu.

Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas güçleri karşısında bir süre sessizliğini koruyan İsrail, çok geçmeden savaş ilan etti.

Gazze Şeridi'nde günlerdir çatışmalar yaşanırken, binlerce kişi can verdi.

Öyle ki çığırından çıkmış savaşta çoğunlukla sivillerin, kadın ve çocukların öldüğü belirtiliyor.

Yıkımın boyutu gözler önüne serildi

Bir diğer yandan bombardımana tutulan Gazze'de binalar yıkıma uğrarken, insanlar enkaz altında kalıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasındaki yıkımın boyutunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.