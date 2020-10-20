Boris Johnson: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceğiz

İngiliz başbakan, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan açıklama yapıldı.

Johnson ile Miçotakis, koronavirüsle mücadele, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularını da ele aldı.

JOHNSON'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Doğu Akdeniz'de diyalog ihtiyacına vurgu yapan Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek, İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

KKTC'DEKİ SEÇİMLERİ GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken, İngiliz Başbakan Kıbrıs'ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.