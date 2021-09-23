Boris Johnson: Emmanuel Macron terk edilmiş sevgili gibi davranıyor

İngiliz başbakan, denizaltı mutabakatının bozulmasının ardından Macron ile ilgili benzetmede bulundu.

Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşması yeni bir boyut kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminden gelen öfke dolu açıklamalara tepki gösterdi.

DENİZALTI GERİLİMİNDE YENİ PERDE

Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u anlaşmanın iptali konusunda "terk edilmiş bir sevgili" gibi davranmakla suçladı.

Denizaltı inşasının yanı sıra ABD, Avustralya ve İngiltere; güvenlik, insan hakları ve ekonomik konularda yakın iş birliği içinde çalışma kararı alırken, Fransa masaya davet edilmeyecek.

"MACRON TERK EDİLMİŞ SEVGİLİ GİBİ"

İngiliz başbakan, Macron'un anlaşmadan çekilmeye dair öfkesinin "reddedilen bir sevgilinin davranışına eş değer" olduğunu öne sürdü.

"MACRON'UN AMACI TAZMİNAT ALMAK"

Mirror'ın haberine göre, bazı İngiliz yetkililer, Macron'un çöken anlaşma nedeniyle daha büyük bir tazminat ödemesi almak için öfke seviyesini artırdığını düşünüyor.

Londra-Paris hattı, halihazırda göçmen geçişleri ve Brexit sonrası ticaret sorunu konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerginliklere sahne oluyor.