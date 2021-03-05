Boris Johnson: En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap

Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Teesport limanını ziyaret etti.

İngiltere’de Maliye Bakanlığı, idari yönetim merkezlerinin başkent Londra dışına taşınmasının kararın ardından yakın bir gelecekte ülkenin kuzeydoğusundaki Darlington kentine taşınmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, İngiltere Başbakanı Boris Johnsonş Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte yapılan çalışmaları incelemek için bölgenin yakınındaki Teesport limanını ziyaret etti.

Basına açıklamalarda bulunan Johnson, pandeminin ülke ekonomisine verdiği zarara değindi ve obezitenin koronavirüs ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

"OBEZİTE PANDEMİNİN SEYRİNİ KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Johnson şunları söyledi:

“Pandeminin, ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor.

Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir."

"BEN DE KİLO VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Diğer taraftan geçen yılın Mart Ayında Covid-19 yakalanan ardından yoğun bakımda tedavi veren Johnson fazla kiloları nedeniyle hastalıkla mücadele etmekte güçlük çektiğini ve ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiğini söyledi.

"EN SEVDİĞİM SAĞLIKLI YİYECEK KEBAP"

Hangi yiyecekleri tükettiğini sorulduğunda ise Johnson, “Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Bakan Sunak ise, “Izgara olarak hazırlandığında sağlıklı” dedi.