Boris Johnson, Joe Biden ile görüşmesinin fotoğrafını paylaştı

İngiliz başbakan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Johnson, "Görüşme harikaydı" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonla görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Johnson, ABD Başkanı Biden'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki "yakın ittifakı derinleştirmeyi" istediğini dile getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KORONAVİRÜS...

Johnson, Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'na yeniden katılma kararı karşısında memnuniyetini dile getirdi.

İki lider, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sınamalar ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı.

ORTAK DEĞERLERE BAĞLILIKLARINI TEYİT ETTİLER

Johnson ve Biden, İngiltere ile ABD'nin güvenlik ve savunma alanındaki uzun süreli iş birliği temelinde NATO ittifakı ile insan haklarını geliştirme ve demokrasiyi korumaya yönelik ortak değerlere bağlılıklarını yeniden teyit etti.

JOHNSON'IN PAYLAŞIMI

Liderler ayrıca iki ülke arasında olası bir serbest ticaret anlaşmasının faydalarını ele alırken, şartların izin vermesi halinde buluşmayı kararlaştırdı.

Joe Biden ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Boris Johnson, "Başkan Joe Biden ile konuşmak harikaydı. Ülkelerimiz arasında uzun süredir devam eden ittifakı derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum." diye yazdı.